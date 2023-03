“No merecimos los tres puntos”: Rodrigo López y el 1-1 de Guaraní

Guaraní igualó 1-1 con Guaireña y desperdició la chance de acortar la desventaja y quedar a uno de Libertad, que el jueves recibirá a General Caballero de Juan León Mallorquín en el cierre de la novena jornada del torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo. El Aborigen sumó el segundo empate consecutivo y está a 3 unidades del Gumarelo, que lidera con 19.

Hernán Rodrigo López fue autocrítico con el rendimiento y señaló que “no merecíamos los tres puntos”. “En un balance del partido, no merecíamos los tres puntos. En el primer tiempo no estuvimos precisos, perdíamos muchas pelotas y no podíamos sostener la tranquilidad para generar los espacios”, expresó el entrenador uruguayo en la conferencia.

“En ventaja necesitábamos controlar mejor el partido después del gol. Tener el control del balón, algo que no lo tuvimos. Teniendo en cuenta que todos los rivales, a veces la diferencia es mínima, cuando tenés la ventaja del resultado tenés que aprovechar”, puntualizó López. Con el empate, el Indio extendió la racha sin derrotas a 8 cotejos (4 victorias y 4 paridades).

