Campamento aurinegro en La Visera

El principio, el duelo entre Guaraní y Cerro Porteño estaba fijado en el 12 de Octubre de Itauguá, pero al final se produjo el cambio de escenario por la distancia y el estado del campo de juego.

Lea más: Paliza del Cacique al Decano

Si bien el choque tiene su gran importancia, porque estarán frente a frente el líder del Clausura y su inmediato perseguidor, es poco probable que exista una masiva concurrencia de espectadores.

El Cacique viene de conquistar una aplastante victoria sobre Olimpia por 4-0, en Ciudad del Este, por lo que el técnico Víctor Eduardo Ceferino Bernay conservaría su estructura ganadora.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El joven Alexandro Maidana, que no pudo disputar el añejo clásico por estar al servicio de la selección Sub 20 para los amistosos contra Brasil, ya se encuentra disponible, aunque su reemplazante, Thiago Servín, tuvo un buen rendimiento que le valdría la continuidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La campaña legendaria en el Clausura comprende cinco triunfos, un empate y una derrota. Además de la buena cosecha, un hecho destacado en la tribu es la promoción de chicos de la cantera.