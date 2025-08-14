Guaraní vs. Cerro Porteño cambia de estadio: será en...

Guaraní vs. Cerro Porteño es uno de los dos clásicos de la octava fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Pero a diferencia de Olimpia vs. Libertad, el duelo entre el Aborigen y el Ciclón es un choque de escolta contra puntero: la diferencia entre los dos equipos, favorable para el Azulgrana, es de solamente 1 punto.

Originalmente, el enfrentamiento fue programado por el Consejo de la Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) para el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá. Finalmente, el Legendario modificó la localía y recibirá a los dirigidos por Diego Martínez en el Arsenio Erico de Asunción: será el sábado 16 de agosto a las 18:30.