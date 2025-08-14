Guaraní

Guaraní vs. Cerro Porteño cambia de estadio: será en...

Guaraní modificó la localía del partido ante Cerro Porteño por la octava fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El clásico entre el escolta y el puntero no será en la ciudad de Itauguá.

Por ABC Color
13 de agosto de 2025 - 10:17
Vista del estadio Arsenio Erico del Club Nacional, en Asunción, Paraguay.
Vista del estadio Arsenio Erico del Club Nacional, en Asunción, Paraguay. Gentileza

Guaraní vs. Cerro Porteño es uno de los dos clásicos de la octava fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Pero a diferencia de Olimpia vs. Libertad, el duelo entre el Aborigen y el Ciclón es un choque de escolta contra puntero: la diferencia entre los dos equipos, favorable para el Azulgrana, es de solamente 1 punto.

Lea más: Cerro Porteño vs. Estudiantes: A qué hora juega y dónde ver en vivo

Originalmente, el enfrentamiento fue programado por el Consejo de la Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) para el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá. Finalmente, el Legendario modificó la localía y recibirá a los dirigidos por Diego Martínez en el Arsenio Erico de Asunción: será el sábado 16 de agosto a las 18:30.

Enlace copiado