Cerro Porteño

Cerro vs. Estudiantes: A qué hora juega y dónde ver en vivo

Cerro Porteño enfrenta hoy a Estudiantes de La Plata por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
13 de agosto de 2025 - 09:41
El argentino Jonatan Torres, futbolista de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Bolívar por la primera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
El argentino Jonatan Torres, futbolista de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Bolívar por la primera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay. Juan Pablo Pino

Cerro Porteño disputa hoy la ida de octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Ciclón enfrenta a Estudiantes de La Plata en La Nueva Olla de Asunción: arranca a las 19:00, hora de Paraguay. Arbitra Piero Maza con VAR de Rodrigo Carvajal. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Lea más: Cerro Porteño y el primer duelo de octavos de la Copa Libertadores

Cerro Porteño vs. Estudiantes: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00horas

Brasil: 19:00 horas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uruguay: 19:00horas

Chile: 19:00horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

España: 00:00 horas

Bélgica: 00:00 horas

Marruecos: 00:00 horas

Sudáfrica: 00:00 horas

El argentino Jonatan Torres, futbolista de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Bolívar por la primera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
El argentino Jonatan Torres, futbolista de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Bolívar por la primera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

Cerro Porteño vs. Estudiantes: ¿Dónde ver hoy por TV?

ESPN

Tigo Star: ESPN, canal 103

IP TV Copaco: ESPN, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Claro TV: ESPN, canal 63

Federico Carrizo (i), jugador de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Melgar por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Federico Carrizo (i), jugador de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Melgar por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

Cerro Porteño vs. Estudiantes: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Disney +

*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.

Enlace copiado