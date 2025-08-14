Cerro vs. Estudiantes: A qué hora juega y dónde ver en vivo

Cerro Porteño disputa hoy la ida de octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Ciclón enfrenta a Estudiantes de La Plata en La Nueva Olla de Asunción: arranca a las 19:00, hora de Paraguay. Arbitra Piero Maza con VAR de Rodrigo Carvajal. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.
Cerro Porteño vs. Estudiantes: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 19:00 horas
Argentina: 19:00horas
Brasil: 19:00 horas
Uruguay: 19:00horas
Chile: 19:00horas
Ecuador: 17:00 horas
Colombia: 17:00 horas
Perú: 17:00 horas
Venezuela: 18:00 horas
Bolivia: 18:00 horas
El Salvador: 16:00 horas
México: 16:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas
Estados Unidos - Este: 18:00 horas
Inglaterra: 23:00 horas
España: 00:00 horas
Bélgica: 00:00 horas
Marruecos: 00:00 horas
Sudáfrica: 00:00 horas
Cerro Porteño vs. Estudiantes: ¿Dónde ver hoy por TV?
ESPN
Tigo Star: ESPN, canal 103
IP TV Copaco: ESPN, canal 51
Personal Flow: ESPN, canal 102
Claro TV: ESPN, canal 63
Cerro Porteño vs. Estudiantes: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Disney +
*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.