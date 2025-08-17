Víctor Bernay valora el esfuerzo de sus jugadores a pesar de la derrota

El argentino enfatizó la entrega de su plantel, a pesar de no haber logrado el objetivo. “Sabíamos que era un partido muy importante, y así lo tomamos, así nos entregamos por el juego y así buscamos ponernos continuamente en partido y en forma muy competitiva. Lamentablemente no pudimos llegar a sacar un resultado positivo, que era lo que vinimos a buscar acá a la cancha de Nacional. Siempre digo que el fútbol a veces no habla de merecimientos, sino de momentos, y no tuvimos los momentos favorables para poder manejar el marcador y las acciones del partido como nos hubiese gustado. Pero sí valoro mucho, porque sabíamos que a este equipo debíamos tener el control del balón, debíamos presionar el juego que tienen, y defender con buena postura los pases de espalda que ejecutan muy bien trabajados y con buena insistencia. Del arbitraje no hablo nunca”.
Lea más: Guaraní 3-Cerro Porteño 4: Delirio barrial con el Ciclón
El conductor aurinegro explicó la estrategia de su equipo, diseñada para aprovechar el desgaste físico del rival. “No considero que ese segundo tiempo hayamos perdido en el ida y vuelta. Creo que fuimos beneficiados, porque el equipo rival había jugado el día miércoles, solamente había tenido dos días de descanso y la idea que tuvimos nosotros es hacer un partido desde el minuto cero de ida y vuelta para poder tener el ritmo y para poder hacer desestimar al rival. Y así fue, porque en todos los juegos que había observado, los laterales estaban muy altos y en este partido no lo hicieron. Y es muy entendible, porque jugar en tan escaso tiempo de recuperación puede generar una afectación en la intensidad y en el ritmo. Y fue por eso que nosotros quisimos hacer un partido de duelo y de ida y vuelta para aprovechar ese gasto físico que habían tenido el día miércoles”.
Bernay también se refirió a las importantes bajas de Fernando Fernández y Derlis Rodríguez. “Con la salida de Fernando Fernández se nos fueron tres goles y cinco asistencias. La salida de Derlis Rodríguez fue el protagonista en el partido anterior principal. Y siempre decimos, hay que estar preparado para las situaciones que se presentan. En esta no podíamos contar con Derlis por una cuestión de fichaje, de pase, que pertenece al club que enfrentamos. Y de Fer-Fer, que ya venía acarreando una dolencia e hizo el intento de competir la fecha anterior, pero realmente volvió a sentir y preferimos preservarlo para no lastimarlo y que pueda ponerse en estado de forma deportiva nuevamente para poder disfrutar de su capacidad futbolística”.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Finalmente, el entrenador insistió en la importancia de aprender tanto de las victorias como de las derrotas. “Siempre estamos preparados para ganar, empatar y perder. El fútbol no da tiempos de decaídas mentales. Yo valoro mucho qué hemos hecho, y si el rival nos ha superado en gran medida, sí me genera una preocupación, pero no fue este el caso. Hemos perdido un partido como puede pasar en otro. Hemos ganado varios partidos también, como puede seguir pasando. Lo importante es saber, como dije en las cuatro victorias anteriores, que a pesar de que habíamos ganado teníamos cosas que corregir y conceptos que imitar. Más allá del triunfo o la derrota, siempre vas a encontrar las dos cuestiones que les llamamos aspectos a imitar, lo positivo, y aspectos a corregir, lo negativo. Así que después del análisis que hagamos, viendo el video de la cámara táctica, buscaremos las posibles correcciones que debamos hacer, como lo hicimos en la semana después de haber ganado la fecha anterior”.