Guaraní 3-Cerro Porteño 4: Delirio barrial con el Ciclón

Triunfo sufrido y merecido

Un partidazo, en el que Cerro Porteño pudo lograr una rápida ventaja y luego la duplicó. La recuperación de Guaraní fue asombrosa. La ida al descanso fue con cuatro anotaciones, dos por lado.

Sergio Araújo fue protagonista de la primera emoción azulgrana, con un fantástico cambio de frente, recepción de pecho de Juan Manuel Iturbe, cuyo remate dio en Totín Amarilla y complicó al arquero Aldo Pérez, cuyo despeje quedó a disposición del que inició la maniobra para la resolución.

Un preciso centro de Riveros fue conectado con un frentazo por Iturbe, que parecía quedar suspendido en el aire, para aplicar el golpe de cabeza fabuloso: 2-0.

La intensidad es una de las mayores características del Cacique, que descontó a través del Tanque Ramírez, culminando una acción que tuvo salvadas providenciales de Arias y Quintana tras los disparos del propio definidor y de Diego Fernández.

La igualdad llegó mediante un blooper, con un tiro manso de Barbotte desviado por Quintana que descolocó a Arias. Un accidente que le costó caro al Ciclón.

El segundo tiempo también fue atrapante. Un balón picado en el área dio en el brazo de Maidana. Penal, vía VAR, concretado por Pachi Carrizo con disparo cruzado.

Asistencia del retacón Aliseda, giro y conversión de Cecilio Domínguez para el 4-2. El tercer tanto aurinegro fue inmediato, con un zurdazo de Alexandro Maidana.

Los minutos finales fueron infartantes, con la presión ejercida por el Cacique. El desgastado Ciclón tuvo que activar el modo aguante para el triunfo sufrido y merecido, porque en el balance hizo mejor las cosas frente a un rival competitivo, que le dio un mayor valor a su conquista.