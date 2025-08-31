Bernay elogia a su equipo: “Ser puntero no es cosa de todos los días”

“La verdad que fue un gran partido de los futbolistas, con la posibilidad de abrir el marcador en forma temprana, de una pelota detenida, pero el equipo siguió insistiendo con convicción, buscando la forma de poder seguir en el gran juego y poder ampliar la diferencia. Cuestión que después pudo venir ese segundo gol, que nos dio también otra fortaleza más para continuar en él mismo. Que lo disfruten mucho de los futbolistas, ser puntero no es cosa de todos los días y hoy estamos en ese lugar, así que esperemos poder defenderlo y hacerlo en honor al mismo para para seguir con la misma entrega en los partidos que vienen”, expresó el técnico.

Lea más: Guaraní se apodera del liderazgo del torneo Clausura

Bernay subrayó la importancia de la victoria para las aspiraciones del equipo en el torneo. “Nosotros sabemos de que esto es muy largo, de que tenemos que ganar o intentar ganar, que ese es el objetivo que siempre tenemos fecha tras fecha. Era importante sumar de a tres, posicionarnos en la tabla de posiciones en buena forma y poder acrecentar el acumulativo, que también es importante. La búsqueda del jugar y del dejar todo por esta camiseta. Como siempre les digo, es un equipo que tiene dinámica, que tiene juego y que es muy solidario y eso lo hace relevante y eso a mí me da mucha felicidad”, detalló.

Al ser consultado sobre la razón del buen rendimiento del equipo, Bernay atribuyó el éxito al trabajo constante y a la calidad humana del plantel. “Tenemos un grupo de jugadores que son futbolistas que dejan todo en cada sesión de entrenamiento. Hay veces que debemos cortarlos con anterioridad porque las cargas están elevadas y después pueden expresar el juego, pueden aprovechar de su talento, de capacidad técnica que tienen. Pueden aprovechar de las sociedades que se arman a partir de los grandes movimientos de desmarque que hacen y que realizan y que ejecutan”, explicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, resaltó la solidaridad como un valor fundamental. “Y además es un equipo solidario, a veces le digo que hay momentos que tal vez nuestro número 9 tiene que trabajar como volante y regresar a defender por una situación que lo requiere el juego, porque se ha dado de esa manera. Más allá que Iván Ramírez en este caso ha jugado de volante en su formación, pero cualquiera que le toque ser el 9 del equipo tiene que dar ese trabajo solidario, como lo puede hacer cualquier extremo también. Valoro mucho, rescato mucho lo que hacen”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El técnico también elogió a la dirigencia y al staff, y enfatizó la importancia de mantener la humildad. “Tienen un gran grupo humano, rescato mucho también el staff, la dirigencia, la dirección deportiva del club que están siempre en la búsqueda de crecer en el día a día. Y esperemos que podamos disfrutar de este momento, pero sin relajarnos y saber de que fecha tras fecha hay que ir acumulando la mayor cantidad de puntos posible para poder seguir compitiendo en este torneo”.