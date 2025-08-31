Guaraní se apodera del liderazgo del torneo Clausura

El Aborigen, insaciable de principio a fin

Como ya nos tiene acostumbrados, el Guaraní de Víctor Bernay impuso un ritmo dinámico y dominante, compacto en todas las líneas. Con su propuesta, logró anular el estilo de juego físico que pregona habitualmente el “Loro” Ovelar con el General Caballero de Mallorquín.

Lea más: Bernay elogia a su equipo: “Ser puntero no es cosa de todos los días”

Apenas iniciado el partido, el Aborigen demostró su amplio repertorio, no solo en el juego, sino también a balón parado. Inauguró el marcador con un tiro de esquina de Agustín Manzur, de garantizada pegada, que cayó en el primer poste, donde el lateral Barbotte, de atropellada conectó un cabezazo ajustado al palo derecho de Guillén para anotar el primero.

El Legendario continuó con su propuesta dominante, en el primer cuarto de hora, duplicó la diferencia con un gol originado en un desborde de Alcides Benítez, quien envió un centro que el encuatoriano Jhon Jairo Sánchez conectó con un cabezazo deficiente, pero el balón cayó a los pies de Derlis Rodríguez, quien con un toque de puntín venció la desesperada salida de Guillén

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Antes del cierre de la primera mitad, el lateral Richard Cabrera llegó a destiempo en una disputa y derribó a Alexandro Maidana con un patadón. La acción no solo le costó la tarjeta roja directa y al defensor “rojo”, sino también le obligó a ser retirado en ambulancia, ante la sospecha de una fractura de tibia y peroné, según las escalofriantes imágenes de la jugada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La diferencia numérica era demasiada ventaja para un equipo que ya estaba dominando en igualdad de condiciones. El Cacique mantuvo su voracidad y amplió la diferencia con un penal de Derlis Rodríguez, que se originó luego de una salida a destiempo del portero Luis Guillén que derribó en el área al buen atacante Iván Ramírez Ferreira, quien se disponía a asistir de taco a Derlis Rodríguez, quien acompañaba la acción.

En el último cuarto de hora, Richard Torales, quien había ingresado para refrescar la ofensiva, sentenció el encuentro, tras recibir un pase elevado de Derlis Rodríguez, eludió con el pecho la salida de Luis Guillén y definió con el arco vacío. Con esta nueva goleada, el Indio se situó en la cima de la tabla, desplazando a Cerro Porteño, que en primer turno había igualado con Libertad en su visita a Tuyucuá.

Víctor Bernay: Tributo a los futbolistas

El entrenador de Guaraní, Víctor Bernay, quedó rendido ante la gran exhibición de sus dirigidos. “Fue un gran partido de los futbolistas, con la posibilidad de abrir el marcador de forma tempranera, pero el equipo siguió insistiendo, con convicción, buscando la manera de seguir con el juego y poder ampliar la diferencia. Que lo disfruten los futbolistas, ser puntero no es cosa de todos los días y hoy estamos en ese lugar”, manifestó.

“Sabemos que esto es muy largo, que tenemos que ganar o intentar ganar, ese es el objetivo que tenemos fecha tras fecha, era importante sumar de a tres, posicionarnos en la tabla de posiciones en buena forma y poder acrecentar el acumulativo que también es importante. Como siempre les digo, es un equipo que tiene dinámica, juego, que es solidario y eso le hace relevante”, terminó valorando el conductor aborigen.

Arnaldo Gabriel Benítez (@GaboBenitez_5)