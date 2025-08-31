Bernay y el desafío de cubrir las bajas que tendrá ante Luqueño

El entrenador detalló el proceso de regreso Fernando Fernández, clave en la ofensiva del equipo. “Fer-fer está en trabajo de evolución todavía con con fisioterapia y en la adaptación de campo. No está en condiciones todavía de sumarse al entrenamiento propiamente dicho del equipo. Le demandará un par de días más para culminar con esa etapa, que está en la etapa 2 de su recuperación. Y cuando esté en condiciones, obviamente tendrá que estar en estado de forma deportiva para sumarse al grupo y ser partícipe de los partidos como lo venía haciendo”.

Lea más: Guaraní se apodera del liderazgo del torneo Clausura

El técnico valoró la forma en que el equipo ha sabido adaptarse a la ausencia de uno de sus goleadores. “Nosotros con la salida de Fer-Fer se nos fueron tres goles y cinco asistencias y apareció John Jairo convirtiendo goles y trabajando en la misma forma que Fer-Fer. Y así con todos los demás, me pone muy contento que lo puedan hacerlo así, que lo puedan tomar de esa manera, que sean grandes profesionales y que defiendan a esta institución en la cual estamos que también tiene una gran historia”, afirmó.

El otro punto de atención para el cuerpo técnico es la salida de varios jugadores que representarán al país y a la selección paraguaya Sub 20. Bernay se refirió a la convocatoria del lateral Alexandro Maidana, del volante Lucas Gómez, del mediapunta Octavio Alfonso, del mediocampista ofensivo Giovanni Gómez y del atacante César Miño a la Albirroja Sub-20, y a la citación de Agustín Manzur a la selección de Palestina. “Los cinco futbolistas están participando activamente, algunos en el equipo titular y otros saltando desde la banca. Tenemos también la salida de Manzur, que es el sexto futbolista que perdemos en esta convocatoria, en este combo. Va a ser algo muy complejo y muy difícil de poder reemplazarlo a todos, porque tenemos un plantel muy justo de 28 jugadores. Estamos hablando de que seis son salidas, más algunos que tenemos en etapa de recuperación”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy