Guaraní

Guaraní y un historial favorable en el estadio de Trinidense

Guaraní enfrenta hoy a Sportivo Trinidense en el Martín Torres. El Aborigen visita por octava vez al Triki en el Barrio Santísima Trinidad.

Por ABC Color
26 de septiembre de 2025 - 15:01
Los jugadores de Guaraní festejan un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por el torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo en el estadio Martín Torres, en Asunción.
Los jugadores de Guaraní festejan un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por el torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo en el estadio Martín Torres, en Asunción.FERNANDO ROMERO

Guaraní regresa al Martín Torres, pero esta vez, para disputar la fecha 14 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Aborigen enfrenta a Sportivo Trinidense con la obligación de sumar para continuar en la cima de la tabla de posiciones. La visita de hoy del Indio al Triki en el Barrio Santísima Trinidad es la octava de la historia de los certámenes de Liga.

De los 25 juegos que disputaron entre 1994 y 2025, 7 fueron en el estadio auriazul. El historial es favorable para el Indio, que ganó 4 veces y solo perdió en 1 ocasión (2 empates). El último antecedente fue el 26 de julio de 2024, por la fecha 2 del torneo Clausura: César Benítez en contra y Adrián Alcaraz marcaron para el visitante, mientras que Manuel Romero anotó para el local.

