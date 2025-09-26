Guaraní y un historial favorable en el estadio de Trinidense

Guaraní regresa al Martín Torres, pero esta vez, para disputar la fecha 14 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Aborigen enfrenta a Sportivo Trinidense con la obligación de sumar para continuar en la cima de la tabla de posiciones. La visita de hoy del Indio al Triki en el Barrio Santísima Trinidad es la octava de la historia de los certámenes de Liga.

De los 25 juegos que disputaron entre 1994 y 2025, 7 fueron en el estadio auriazul. El historial es favorable para el Indio, que ganó 4 veces y solo perdió en 1 ocasión (2 empates). El último antecedente fue el 26 de julio de 2024, por la fecha 2 del torneo Clausura: César Benítez en contra y Adrián Alcaraz marcaron para el visitante, mientras que Manuel Romero anotó para el local.