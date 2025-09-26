La formación de Guaraní para visitar a Sportivo Trinidense

Guaraní abre hoy el capítulo 14 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Aborigen enfrenta a Sportivo Trinidense en el Martín Torres con la necesidad de ganar para aumentar la ventaja en el primer lugar y no comprometer la punta en la tabla de posiciones. Y en medio de esta obligación, Víctor Bernay recuperar a un pilar fundamental del equipo.

Agustín Manzur cumplió a fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas en el triunfo 2-0 sobre Nacional en La Arboleda y regresa a la alineación. El argentino, nacionalizado palestino, ingresa en reemplazo del lateral Víctor Cabañas. Este movimiento de Bernay retrocedo a Alcides Benítez del mediocampo a la defensa. El resto es el mismo que derrotó al Albo.

La formación de Guaraní vs. Sportivo Trinidense en la Primera División de Paraguay

Aldo Pérez; Alcides Benítez, Alcides Barbotte, Sebastián Zaracho, Thiago Servín; Jhon Jairo Sánchez, Agustín Manzur, Aldo Maíz, Derlis Rodríguez; Fernando Fernández e Iván Ramírez.