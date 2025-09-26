Guaraní

La formación de Guaraní para visitar a Sportivo Trinidense

Guaraní enfrenta hoy a Sportivo Trinidense por la fecha 14 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Aborigen está obligado a ganar para aumentar la diferencia en la punta de la tabla de posiciones.

26 de septiembre de 2025 - 13:00
Jhon Jairo Sánchez, futbolista de Guaraní, celebra un gol en el partido frente a Libertad por la novena fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
Guaraní abre hoy el capítulo 14 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Aborigen enfrenta a Sportivo Trinidense en el Martín Torres con la necesidad de ganar para aumentar la ventaja en el primer lugar y no comprometer la punta en la tabla de posiciones. Y en medio de esta obligación, Víctor Bernay recuperar a un pilar fundamental del equipo.

Agustín Manzur cumplió a fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas en el triunfo 2-0 sobre Nacional en La Arboleda y regresa a la alineación. El argentino, nacionalizado palestino, ingresa en reemplazo del lateral Víctor Cabañas. Este movimiento de Bernay retrocedo a Alcides Benítez del mediocampo a la defensa. El resto es el mismo que derrotó al Albo.

Iván Ramírez, jugador de Guaraní, celebra un gol en el partido frente a Nacional por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.
La formación de Guaraní vs. Sportivo Trinidense en la Primera División de Paraguay

Aldo Pérez; Alcides Benítez, Alcides Barbotte, Sebastián Zaracho, Thiago Servín; Jhon Jairo Sánchez, Agustín Manzur, Aldo Maíz, Derlis Rodríguez; Fernando Fernández e Iván Ramírez.

