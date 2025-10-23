Guaraní apunta a la doble corona

El Cacique, Guaraní, venció el miércoles por 2-0 a River Plate en Capiatá, superando los octavos de final del torneo de integración.

Los tantos fueron señalados por el joven Octavio Alfonso (19 años), quien se inició precisamente en el Kelito, pasó por Sol de América, hasta recalar en la Toldería.

Los aurinegros conquistaron el título en la primera edición, en 2018, y son semifinalistas por sexta ocasión. Solamente en 2021 (eliminado en la llave de 32 por Cristóbal Colón de Ñemby) no pudo ingresar entre los cuatro mejores del certamen nacional que otorga una plaza a la Copa Libertadores.

Por el paso a la final, el Legendario enfrentará al Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero. Este duelo aún no fue calendarizado por la APF.

Apenas culminado el juego de mitad de semana en la Ciudad de los mitos y las leyendas, la dotación aurinegra cambió de chip para el choque dominical contra Olimpia, a cumplirse en Capiatá, a las 17:30.

A falta de cinco rondas para el cierre del Clausura, el Cacique le lleva tres puntos de ventaja a Cerro Porteño, su inmediato perseguidor y siguiente adversario.

Los tres últimos rivales serán Libertad (local), General Caballero JLM (visitante) y Luqueño (local).