Libertad: Roque, a punto de colgar los botines

A sus 44 años, Roque Santa Cruz puede ufanarse como un verdadero triunfador del fútbol, con una larga militancia europea.

Surgido en Olimpia, Roque creció en el Viejo Continente, militando en Bayern Múnich, Blackburn Rovers, Manchester City, Betis y Málaga. Tuvo una breve experiencia en México con el Cruz Azul.

En 2016 retornó a nuestro medio, al Decano de nuestro fútbol, con el que encadenó títulos hasta pasar a La Huerta, enriqueciendo aún más su palmarés.

El anuncio oficial del retiro aún no se hizo, aunque el cierre de su exitosa carrera es inminente, por su avanzada edad.

Con Libertad conquistó cinco coronas ligueras, dos Copa Paraguay y dos Supercopa Paraguay, siendo nueve los trofeos obtenidos con el club albinegro, del capitalino barrio Las Mercedes.

Con la Albirroja, Santa Cruz disputó 110 partidos y marcó 32 goles. Compitió en las ediciones de la Copa del Mundo, Corea/Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. También intervino en la Copa América de 1999, 2007, 2011 y 2025.

Roque, que se merece una gran despedida por ser uno de los embajadores de nuestro fútbol, podría cumplir una función administrativa en el Guma.