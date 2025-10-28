Agustín Manzur: “Queremos ganar, por más que nos beneficie la ventaja en la tabla”

El volante argentino confirmó que el plantel está totalmente enfocado en el enfrentamiento que podría definir el rumbo del campeonato: “Con la vuelta a las prácticas, ya retomamos, pensando en lo que va a ser el día del partido, muy mentalizados en eso, queremos ganar, por más que nos beneficie la ventaja en la tabla, nosotros queremos ganar y vamos a ir en busca del resultado”.

El mediocampista aurinegro reconoció que el encuentro ante Cerro Porteño tiene un sabor especial: “Todos los partidos son importantes, lo tomamos con la misma seriedad todos los partidos, pero este tiene un gusto especial porque es el rival que nos viene siguiendo desde hace rato, es un gran partido para sacar ventaja”.

Al ser consultado sobre cómo enfrentarán al “Ciclón”, Manzur destacó la identidad ofensiva de Guaraní: “Con las herramientas nuestras, como lo hacemos en todos los partidos, de ir a buscarlo, ir a ganarlo, creo que eso nos distingue y nos lleva por buen camino. Ellos obviamente que tienen buenos jugadores, por algo están donde están en la tabla. Nosotros también tenemos nuestras herramientas y más que nada nos vamos a enfocar en eso”.

Asimismo, resaltó la atención a los detalles, una instrucción constante del cuerpo técnico: “El profe Bernay siempre nos indica que hay que estar atentos a los detalles, últimamente estos partidos se definen por eso, por cosas mínimas. Ahora en la semana lo trabajaremos para el domingo traernos el resultado de La Nueva Olla”.

El jugador que representa a la selección de Palestina, también fue consultado sobre la reciente cantidad de expulsiones en el torneo local, señalando que es un tema que llama la atención, pero que escapa sus posibilidades: “No es normal, pero por distintas circunstancias en los partidos hay muchos expulsados y eso la verdad que llama la atención, pero no depende de nosotros”.

El “Legendario”, líder solitario de la clasificación, irá hasta Barrio Obrero para enfrentarse a su inmediato perseguidor, Cerro Porteño, con la misión de ampliar a seis puntos la diferencia y empezar a encarrilar el camino al título. El duelo está marcado para el domingo, a las 20:00, en el estadio La Nueva Olla, y marcará el cierre de la decimonovena ronda del Torneo Clausura.