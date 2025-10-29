“Prohibido perder” para Guaraní

Guaraní lidera el torneo Clausura y se mantendrán al frente de la clasificación con solo un empate frente a Cerro Porteño. Lógicamente el escenario ideal será el triunfo, pero con puntuar dependerán de sus propias fuerzas para llegar a la consagración. La última conquista liguera legendaria se dio en el Clausura 2016.

Si gana el Ciclón, le dará alcance al Cacique. El sistema de desempate es el resultado en los duelos directos, y allí, los azulgranas tendrían ventaja, ya que en la primera rueda se habían impuesto por 4-3.

El conductor aurinegro, Víctor Bernay, no podrá contar con el suspendido Alexandro Maidana (recibió tres fechas de inhabilitación, por reincidente) ni con Derlis Rodríguez, por cláusula de contrato, ya que su llegada a la Toldería fue a préstamo del Ciclón.

El puesto de lateral izquierdo lo ocupará Thiago Servín, mientras que el de volante ofensivo lo cubriría Diego Fernández, aunque aparece como opción el chico César Miño.

Los mediomcampistas de contención Luis Martínez Soto y Agustín Manzur están con cuatro amarillas acumuladas, por lo que de recibir una más, quedarán inhabilitados para el siguiente choque, que será contra Libertad.

Si uno solo queda suspendido, no habrá mayormente problemas, debido al buen nivel del “Choclo-volante”, Aldo Maíz, por ahora suplente.

Luego del choque contra los azulgranas, Guaraní disputará el miércoles contra 2 de Mayo la semifinal de la Copa Paraguay, en el estadio de Sol de América (Villa Elisa), a las 20:00.