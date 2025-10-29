Más clubes en la máxima categoría

La primera posibilidad analizada en el seno de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que finalmente quedó desestimada, fue la supresión del descenso este año, por lo que Atlético Tembetary y General Caballero de Juan León Mallorquín competirán en la División Intermedia 2026, retornando al círculo privilegiado Rubio Ñu y San Lorenzo, campeón y vice de la segunda categoría, respectivamente.

La tendencia es que el próximo año existan cuatro ascendidos a Primera y dos descendidos. Con ese panorama, el balompié nacional tendrá 14 elencos en la división superior, con la necesaria “reingeniería” para la distribución de los ingresos por los derechos televisivos.

De manera excepcional, a modo de integración, el torneo superior 1994 contó con 20 clubes, seis de la Unión del Fútbol del Interior, 8 de Diciembre de Caaguazú, 12 de Octubre de Itauguá, Cerro Porteño de Presidente Franco, Boquerón de Ciudad del Este, Guaraní de Coronel Oviedo y Pettirossi de Encarnación. Después, la estructura se fue achicando por la “repartija de la torta”, es decir la plata.

