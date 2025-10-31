Guaraní tiene 1.300 entradas a disposición vs. Cerro Porteño

Cerro Porteño destinó 1.300 entradas a Guaraní para la “final anticipada” por la fecha 19 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Los hinchas visitantes ocuparán la Platea Pettengill de La Nueva Olla: La venta online es en www.eventos.tuti.com.py y el costo es de 30.000 guaraníes.

Por su parte, el club de Dos Bocas habilitó la venta física en la Tienda Kyrios Guaraní, en la sede social de la institución en la Avenida Eusebio Ayala. Las boletas ya están disponibles y los seguidores pueden adquirir hoy hasta las 17:00. El sábado, en la víspera del clásico, la atención es de 09:30 a 17:00.