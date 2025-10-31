Cerro Porteño vs. Guaraní: Más de 15.000 entradas vendidas

Cerro Porteño y Guaraní disputan el domingo el partido más importante del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón, segundo en la tabla de posiciones, y el Aborigen, puntero del campeonato, juegan una “final anticipada” por la fecha 19: el clásico empieza a las 20:00, hora de Paraguay, en el estadio La Nueva Olla de la ciudad de Asunción.

Lea más: Guaraní tiene 1.300 entradas a disposición vs. Cerro Porteño

A dos días del choque, Sebastián Kneup reveló que fueron vendidas más de 15.000 entradas y que prácticamente no quedan lugares en los sectores de Preferencia y Platea. “Los sectores de Preferencia y Platea están prácticamente agotados. Invitamos a todo el pueblo cerrista, a la familia cerrista a apoyar al equipo el día domingo. Vamos a tener una jornada extraordinaria”, aseguró.

“Todavía tenemos a disposición las graderías”

Hasta el momento, el Azulgrana vendió más de la mitad de las 30.000 localidades habilitadas. “Todavía tenemos a disposición las graderías”, expresó el gerente de Marketing y Comercial del club. “El domingo nos jugamos mucho y con el apoyo de nuestra gente sabemos que podemos lograr ese resultado deportivo que tanto anhelamos”, finalizó al Cardinal Deportivo.

La venta y canje (para socios al día) de entradas continúan en www.eventos.tuti.com.py. Las Gradería Norte y la Gradería Novena tiene un costo de 30.000 guaraníes cada una. “Niños de hasta 11 años tienen 50% de descuento en sus entradas. Niños a partir de 12 años deberán abonar la totalidad de sus entradas”, comunicó la institución en las redes sociales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy