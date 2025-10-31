Los hinchas de Guaraní agotaron las 1.300 entradas ante Cerro

Guaraní informó hoy que las entradas para el clásico frente a Cerro Porteño están agotadas. El Ciclón dispuso 1.300 lugares para los hinchas visitantes, que adquirieron las boletas en menos de 24 horas. El domingo, el Aborigen, puntero del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay, visita al Azulgrana en La Nueva Olla (20:00) por la fecha 19.

“¡Entradas agotadas para el encuentro del domingo!”, publicó el club de Dos Bocas en las redes sociales. Los aficionados del Legendario ocuparán la Platea Pettengill del estadio. El resto, como es habitual, es destinado a los locales, que solo tienen disponibles los sectores de Gradería Norte y Gradería Novena. Hasta el momento, son más de 15.000 tickets vendidos.