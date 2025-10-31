Guaraní: ¡50 millones de guaraníes por jugador si vence a Cerro Porteño!

Guaraní disputa una “final anticipada” ante Cerro Porteño en la pelea por el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Aborigen de Víctor Bernay visita el domingo al Ciclón de Jorge Bava en un clásico que puede definir el campeonato: Una victoria ampliará a 6 puntos la ventaja (actualmente de 3 unidades) y encaminará la consagración del Legendario.

Lea más: Guaraní tiene 1.300 entradas a dispocisión vs. Cerro Porteño

Por lo tanto, directivos y colaboradores del Aborigen preparan un premio millonario en caso de lograr un triunfo en La Nueva Olla: el monto es de 50.000.000 de guaraníes por jugador. “Yo formo parte de los que colaboran y ponen un granito de arena”, contó Hugo Velázquez al Cardinal Deportivo. “Tienen buena información”, añadió el ex delegado del club de Dos Bocas.