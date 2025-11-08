La variante de Víctor Bernay y la posible alineación de Guaraní

Guaraní enfrenta el domingo a Libertad por la fecha 20 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Aborigen, que perdió 1-0 con Cerro Porteño en la ronda pasada y quedó segundo en la tabla de posiciones (39 puntos, misma puntaje que el Ciclón), no depende de sí para conquistar el título. Por lo tanto, está obligado a ganar y posteriormente, esperar.

Lea más: El único cambio de Jorge Bava y el probable de Cerro Porteño

Para el primer duelo de los últimos tres partidos del campeonato, Víctor Bernay perfila una modificación en la alineación. El DT recupera a Derlis Rodríguez, quien no jugó ante el Azulgrana porque pertenece al club de Barrio Obrero. La vuelta del atacante sería por el colombiano Jhon Jairo Sánchez. El resto, para recibir al Gumarelo en La Arboleda a las 18:00, no sufre cambios.

La formación de Guaraní vs. Libertad en la Primera División de Paraguay

Aldo Pérez; Alcides Barbotte, Mario López, Sebastián Zaracho, Thiago Servín; Alcides Benítez, Agustín Manzur, Luis Martínez, Derlis Rodríguez; Fernando Fernández e Iván Ramírez.