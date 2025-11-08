El único cambio de Jorge Bava y el probable 11 de Cerro Porteño

Cerro Porteño enfrenta el domingo a Sportivo Trinidense por la fecha 20 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón, que superó 1-0 a Guaraní en la ronda anterior y recuperó el primer puesto de la tabla de posiciones, depende de sí para conquistar el título en las últimas tres jornadas. Y la primera parada es La Huerta, donde el Triki es local.

Lea más: La única variante de Víctor Bernay y el posible 11 de Guaraní

Para el primero de los tres encuentros que restan, Jorge Bava está obligado cambiar la formación titular. El técnico perdió a Gustavo Velázquez por acumulación de tarjetas amarillas y debe buscar un reemplazante: las alternativas son Bruno Valdez y Lucas Quintana. El DT probó a ambos durante la semana y define cuál arranca en el entrenamiento de este sábado.

Bruno Valdez, encaminado a titular

Entre Valdez y Quintana, el primero está ganando la pulseada para arrancar en el once y jugar como dupla de Matías Pérez en Tuyucuá. El ex Boca Juniors suma 4 encuentros en el certamen y un total de 16 en la temporada, añadiendo los 6 cotejos en el torneo Apertura y la misma cantidad en la Copa Libertadores. La variante defensiva sería la única en la alineación azulgrana.

La formación de Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Bruno Valdez, Matías Pérez, Blas Riveros; Federico Carrizo, Jorge Morel, Gastón Giménez, Cecilio Domínguez; Juan Manuel Iturbe y Sergio Araújo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy