Guaraní
24 de noviembre de 2025 - 17:08

Guaraní, por una combinación milagrosa

Víctor Bernay, director técnico argentino de Guaraní.
Guaraní necesita una milagrosa combinación de resultados para conquistar el domingo el título del Clausura 2025, del cual fue líder durante varias rondas.

Por ABC Color

El Cacique, Guaraní, deberá vencer el domingo a Luqueño en Capiatá, a las 18:00, y esperar que el puntero Cerro Porteño no le gane en Sajonia al descendido Tembetary.

En un momento, el panorama del Legendario para la obtención de la Copa Paraguay y el cetro liguero fue inmejorable, hasta que se produjo su caída libre.

A esta altura, el Legendario corre el riesgo de quedar con las manos vacías en cuatro a logros. La clasificación a la Copa Libertadores quedaría como consuelo al plantel dirigido técnicamente por el argentino Víctor Eduardo Ceferino Bernay.

