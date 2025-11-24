Guaraní, por una combinación milagrosa

El Cacique, Guaraní, deberá vencer el domingo a Luqueño en Capiatá, a las 18:00, y esperar que el puntero Cerro Porteño no le gane en Sajonia al descendido Tembetary.

Lea más: El Cacique, aferrado a la ilusión

En un momento, el panorama del Legendario para la obtención de la Copa Paraguay y el cetro liguero fue inmejorable, hasta que se produjo su caída libre.

A esta altura, el Legendario corre el riesgo de quedar con las manos vacías en cuatro a logros. La clasificación a la Copa Libertadores quedaría como consuelo al plantel dirigido técnicamente por el argentino Víctor Eduardo Ceferino Bernay.

