Guaraní, “con mucha ilusión”

“Es una semana importante para nosotros. Todavía estamos con mucha ilusión y muchas ganas de poder campeonar”, expresó el mediocampista de Guaraní, Derlis Rodríguez (28), quien llegó a la Toldería aurinegra a mediados de temporada, cedido por Cerro Porteño.

El Cacique marcha en el segundo lugar del Clausura, con 42 puntos, uno menos que el líder Ciclón.

Para conquistar el título, el Legendario debe ganar y esperar que el descendido Tembetary no pierda contra Cerro, en Sajonia.

El panorama consagratorio se presenta complicado, aunque en el deporte y principalmente en el fútbol, las sorpresas se dan.

Rodríguez registra cinco goles y dos asistencias en 20 partidos con la casaca aurinegra. El volante cree que el grupo hará el esfuerzo para triunfar y esperar el desenlace del juego a cumplirse en el Defensores del Chaco.

La práctica de este jueves, a cumplirse en el predio del Comité Olímpico Paraguayo, en Luque, el técnico Víctor Bernay perfilará el equipo, que no contaría con el lesionado goleador Fernando Fernández.