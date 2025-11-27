Guaraní: Último flechazo debe ser certero

El Legendario, Guaraní, lidiará el domingo con Sportivo Luqueño, en el estadio del Deportivo Capiatá, a las 18:00.

Los aurinegros llegan a la última fecha del Clausura 2025 con un punto menos que Cerro Porteño, que en forma simultánea jugará con el descendido Tembetary, en Sajonia, por lo que tiene las mejores posibilidades de llegar a la corona.

Para llegar a la cima, los dirigidos por el argentino Víctor Bernay deberán ganar y esperar una mano de los nómadas, que presentarían un elenco con varios juveniles.

Las tareas preparatorias se desarrollan sin contratiempo dentro de las instalaciones del Comité Olímpico Paraguayo, en Luque, donde Guaraní tiene su parcela, con una cancha, gimnasio y salas de charla y fisioterapia.

Las 11 consagraciones del Cacique del barrio Pinozá fueron en 1906, 1907, 1921, 1923, 1949, 1964, 1967, 1969, 1984, Apertura 2010 y Clausura 2016 .

Los 18 subcampeonatos fueron en 1916, 1925, 1947, 1965, 1966, 1970, 1989, 1996, 2000, 2003, Clausura 2008, Apertura 2013, Apertura 2014, Apertura 2015, Apertura 2017, Clausura 2020, Clausura 2021 y Clausura 2024.