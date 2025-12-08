Guaraní y las necesarias transferencias

El ciclo termina en blanco en cuanto a conquistas para Guaraní, con la clasificación como Paraguay 3 a la Copa Libertadores como premio. La afición quedó con el sinsabor de no obtener al menos un título, quedando cerca de la conquista del torneo Clausura, que finalmente fue a manos de Cerro Porteño.

Con contrato hasta fines del año próximo, el entrenador argentino Víctor Bernay planifica con la dirigencia las próximas actividades.

El presidente Emilio Daher aguarda ofertas concretas por los integrantes de la dotación legendaria con el objetivo de oxigenar la tesorería.

El directivo reconoce que el Cacique corre en desventaja contra algunos clubes que tienen mayor envergadura económica. El directivo trabaja en una planificación seria para poder afrontar la nueva temporada, honrando los compromisos en los tiempos establecidos.