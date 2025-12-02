Víctor Bernay seguirá al frente de Guaraní y ya planifica el primer semestre del 2026

Bernay fue enfático al confirmar su continuidad con la institución aurinegra: “Yo tengo contrato hasta junio, el contrato fue por un año, así que bueno, obviamente que está la oportunidad y la posibilidad de continuar para cumplir con el contrato que hemos establecido con la institución. Lo que pasa es que por un momento se deslizó alguna posibilidad que yo me iba a ir a otra institución, no era así, estábamos focalizados en el torneo y bueno, y así estamos”.

El técnico reveló además que ya se encuentra trabajando intensamente con su cuerpo técnico para lo que se viene: “De hecho, hoy estuvimos trabajando desde la mañana temprano hasta casi las 14 horas con todo el cuerpo técnico, analizando y visualizando un montón de situaciones y circunstancias y sacando conclusiones y elaborando programas de trabajo para lo que se viene”.

Respecto a la fecha de retorno de los jugadores para la pretemporada, Bernay detalló el cronograma de fin de año: “El 22 y 23 tienen que volver a hacer test físico y estudios clínicos y de laboratorio, 22 y 23 de diciembre. Y el 27 empezamos propiamente en cancha, en campo, en el Comité Olímpico, en el predio del club. Y lo vamos a hacer durante 4 días seguidos, para después dar descanso por fin de año y retomar en enero los primeros días. Para ya hacer el trabajo final que el torneo, por lo que tengo entendido, empieza el fin de semana del 23 de enero”.

Uno de los puntos clave en la gestión de Bernay es la confianza en los juveniles y el talento nacional, destacando la importancia del proceso formativo: “Es importante el proceso, por eso es importante lo que pasó este semestre con los chicos que estaban en la institución, que pudieron despegar, caso Aldo Pérez, caso Alcides Barbotte, caso Alexandro Maidana, Sebastián Zaracho, Iván Ramírez y un montón de futbolistas que fueron creciendo gracias al proceso que hizo “Chiqui” Arce anteriormente y en este caso nos tocó nosotros en este semestre. Y creo que por ahí es el camino, las instituciones deben aprender a explotar lo que tienen en casa”.

El entrenador insistió en la necesidad de valorar primero a los futbolistas paraguayos antes de mirar al mercado extranjero: “Por ahí estábamos acostumbrados a mirar al extranjero como el mejor jugador y Paraguay tiene muy buenos jugadores y tenemos la necesidad de demostrarnos que tenemos muy buenos jugadores. Y para eso siempre digo que lo primero que hay que hacer es mirar qué futbolistas tenemos en la casa, después mirar qué futbolistas tenemos en la liga de nuestro país, después mirar qué futbolistas tenemos en la liga de nuestro país están jugando en el exterior y quieren regresar y después recién pasar a buscar los futbolistas extranjeros, habiendo votado todas las instancias anteriores”.

En conductor aborigen se mostró convencido de la calidad del material humano en Paraguay: “Soy un convencido porque conozco las formativas, porque conozco los futbolistas de Paraguay que acá hay muy buenos jugadores, y entonces debemos apostar a esos muy buenos jugadores y que tengan el roce internacional o el roce de primera división para poder posicionarlo al futbolista paraguayo en el lugar que se merece, porque hay grandes futbolistas que nos van a dar muchos beneficios con selección también. Entonces debemos apostar a eso”.

Consultado sobre el lugar de la pretemporada, Bernay descartó la posibilidad de viajar y optó por utilizar las instalaciones del club y del Comité Olímpico Paraguayo: “Soy un convencido que el mejor lugar de la pretemporada es tu propia casa (Comité Olímpico paraguayo). Así que vamos a volver a repetir, vamos a hacer en nuestro club, el predio es muy lindo, el club lo está mejorando día a día y qué mejor que estar en tu cancha, en tu gimnasio, en tu sala de kinesiología y demás. Así que nos quedaremos aquí en Asunción a hacer nuevamente la temporada y lo que siempre digo, lo que nos podamos ahorrar en viaje y demás, lo vamos a invertir en elementos necesarios para seguir creciendo en la recuperación, en la evaluación y demás que podemos ir incorporando”.

Finalmente, el entrenador reconoció que Guaraní buscará refuerzos en posiciones puntuales, pero también está atento a la posible salida de sus figuras: “Estamos analizando en dos o tres posiciones futbolistas a incorporar y obviamente estamos también en atención de por ahí alguna oferta que pueda llegar por algunos de los que ya están con nosotros. Considero que todos los clubes en Sudamérica necesitan vender para poder sostenerse económicamente a lo largo del año. No escapa a nosotros, conozco mucha gente de Scouting de Sudamérica, inclusive de Europa, que tengo muy buen vínculo y relación y han posicionado a Guaraní como uno de los equipos que más futbolistas tiene para salir al mercado, así que seguramente algunos se nos podrá ir”.