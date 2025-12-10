Guaraní: Bajas en la Toldería aurinegra

De acuerdo a la comunicación hecha por Guaraní, los que se marchan de la Toldería aurinegra son Juan Gabriel Patiño (36 años), William Gabriel Mendieta (36), Aldo Agustín Maíz (25) y Gustavo Alexis Marecos (24).

Lea más: Las necesarias transferencias

La salida más llamativa es la del “choclofutbolista” Maíz, quien tuvo un buen rendimiento.

El surgido en General Díaz de Luque, con pasado en Cerro Porteño y Ameliano, pertenece a los registros del argentino Defensa y Justicia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aldo llegó al Cacique a préstamo, con opción a compra. Para seguir contando con su concurso, el club aurinegro debería comprar su ficha y no se encuentra en condiciones para realizar la erogación requerida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El mediocampista central disputó 39 partidos y marcó un gol con el Legendario.

Patiño, surgido profesionalmente en la institución del barrio Pinozá, tuvo 14 juegos y llegó a una anotación. El “Mago” Mendieta estuvo en 34 encuentros, con seis conversiones, en tanto que Marecos, originario del Sportivo Luqueño, registró 14 cotejos a partir del 2024.

La dirigencia, encabezada por Emilio Daher Acuña, espera complacer en la brevedad posible los pedidos del entrenador argentino Víctor Bernay para iniciar las actividades preparatorias con la dotación casi completa, de modo a que todos los jugadores puedan alcanzar un mismo nivel físico.

Guaraní disputará la Copa Libertadores 2026 como Paraguay 3. Para acceder a la fase de grupos, tendrá que superar dos etapas clasificatorias, por lo que necesita una buena base.

El torneo Apertura se pondrá en marcha el viernes 23 de enero. En la primera fecha, los aurinegros afrontarán el añejo clásico frente a Olimpia.