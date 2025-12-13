Guaraní: Operativo rescate aurinegro

El mediocampista Matías Julián López (22 años) tuvo una buena temporada en Recoleta FC, con el que disputó 33 partidos y registró 3 anotaciones. Iniciará la preparación con el plantel de Guaraní.

Los otros jugadores que se disponen a volver estuvieron en el Sportivo 2 de Mayo, el zaguero central César Ramírez (22) y el volante Jesús Llano (24).

Ramírez acumuló 23 juegos con el Gallo norteño y marcó 1 tanto, mientras que Llano estuvo presente en 26 encuentros y tuvo un par de goles. Esta fue su segunda temporada en Pedro Juan Caballero. Su marca del 2024 fue de 25 encuentros, con 2 conversiones.

El entrenador pretende cubrir dos puestos prioritarios, con un defensor por izquierda y un mediocampista. El Legendario disputará la Copa Libertadores desde la segunda fase clasificatoria (Paraguay 3).