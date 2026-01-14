Guaraní: Segovia, la segunda contratación

El posadeño Imanol Segovia, de 1,97 m de estatura, llega a la Toldería de Guaraní después de jugar en el ascenso, en Armenio.

Lea más: Localía aurinegra en Vista Alegre

Formado en Racing de Avellaneda, el defensor tuvo una breve experiencia europea en el Elche Ilicitano de España. También actuó en Talleres y Racing de Córdoba y en Independiente Rivadavia de Mendoza.

Con esto son cinco los “nuevos”, incluyendo los retornos de Matías López, César Ramírez y Jesús Llano.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La dirigencia aurinegra, presidida por Emilio Daher Acuña, gestiona la incorporación de un mediocampista de contención para cubrir la vacancia de Aldo Maíz, quien pasó a Luqueño.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La preparación del plantel legendario se cumple sin contratiempo en la sede del Comité Olímpico Paraguayo, en Luque, en el que la institución cuenta con su parcela.