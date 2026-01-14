Guaraní
14 de enero de 2026 - 01:00

Guaraní: Segovia, la segunda contratación

Imanol Segovia (06/02/2001), en Guaraní.
Guaraní oficializó ayer la contratación del marcador central argentino Imanol Segovia (24), la segunda incorporación para la nueva temporada, después de su compatriota Mariano Ramos, últimamente en Rubio Ñu.

Por ABC Color

El posadeño Imanol Segovia, de 1,97 m de estatura, llega a la Toldería de Guaraní después de jugar en el ascenso, en Armenio.

Formado en Racing de Avellaneda, el defensor tuvo una breve experiencia europea en el Elche Ilicitano de España. También actuó en Talleres y Racing de Córdoba y en Independiente Rivadavia de Mendoza.

Con esto son cinco los “nuevos”, incluyendo los retornos de Matías López, César Ramírez y Jesús Llano.

La dirigencia aurinegra, presidida por Emilio Daher Acuña, gestiona la incorporación de un mediocampista de contención para cubrir la vacancia de Aldo Maíz, quien pasó a Luqueño.

La preparación del plantel legendario se cumple sin contratiempo en la sede del Comité Olímpico Paraguayo, en Luque, en el que la institución cuenta con su parcela.