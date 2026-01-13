Guaraní: Localía aurinegra en Vista Alegre

La planificación de Guaraní contempla la utilización del coliseo Emiliano Ghezzi, para unos 5.000 espectadores, para los partidos de baja convocatoria, es decir la mayoría.

Contra Olimpia, Cerro Porteño y Luqueño, el Cacique jugará en el Defensores del Chaco o el interior del país, Ciudad del Este o Encarnación.

El año pasado, los aurinegros utilizaron La Arboleda de Rubio Ñu, que ascendió al máximo circuito, por lo que ahora será difícil compartir el coliseo albiverde.

El argentino Sarmiento de Junín pretende contar con el concurso de volante Diego Fernández. El Cacique no desea desprenderse del surgido en Luqueño.

El técnico Víctor Bernay solicitó a la dirigencia la contratación de un mediocampista central para cubrir el vacío dejado por el “choclofutbolista” Aldo Agustín Maíz.