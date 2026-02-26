A qué hora juega hoy Guaraní vs. Juventud y dónde ver en vivo

Guaraní y Juventud de las Piedras disputan hoy el partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Paraguayos y uruguayos juegan a las 19:00, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción. La serie está igualada 0-0 y el ganador enfrenta a Independiente Medellín. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
Guaraní vs. Juventud: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 19:00 horas
Argentina: 19:00 horas
Brasil: 19:00 horas
Uruguay: 19:00 horas
Chile: 19:00 horas
Ecuador: 17:00 horas
Colombia: 17:00 horas
Perú: 17:00 horas
Venezuela: 18:00 horas
Bolivia: 18:00 horas
El Salvador: 16:00 horas
México: 16:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 14:00 horas
Estados Unidos - Este: 17:00 horas
Inglaterra: 22:00 horas
España: 23:00 horas
Bélgica: 23:00 horas
Marruecos: 23:00 horas
Sudáfrica: 00:00 horas
Guaraní vs. Juventud: ¿Dónde ver hoy por TV?
ESPN
Tigo Star: ESPN, canal 103
IP TV Copaco: ESPN, canal 51
Personal Flow: ESPN, canal 102
Claro TV: ESPN, canal 63
Guaraní vs. Juventud: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Disney +
*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.