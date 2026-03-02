Guaraní continúa en la mala racha, que incluye una eliminación prematura de la Copa Libertadores 2026. Luego del golpe contra Juventud de las Piedras, el Aborigen igualó 1-1 con Nacional por la fecha 8 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El resultado amplió a 4 los juegos sin ganar entre ambas competiciones (2 empates y 2 derrotas).

Lea más: Video: Los goles del empate 1-1 entre Nacional y Guaraní

“Estamos en un momento complicado. Entendemos que la gente quiera ganar, los que más queremos ganar somos nosotros”, explicó Patricio Tanda luego de la paridad con la Academia en el Arsenio Erico. “Hay que ajustar detalles, hay que ajustar el último tramo en la cancha y cuando entre una vez la pelota, vendrán muchos goles”, añadió el argentino.

Patricio Tanda y el empate vs. Nacional

🟡⚫️El mediocampista de Guaraní, Patricio Tanda fue la figura del partido en el empate con Nacional.



🗣️"Estamos en un momento complicado, entendemos a la gente que quiere ganar, los que más queremos ganar somos nosotros, pero tenemos que seguir ajustando algunos detalles", dijo… pic.twitter.com/dXuYvar1Nh — Tigo Sports (@TigoSportsPY) March 2, 2026

Guaraní, a 11 puntos del líder Olimpia

Sin campeonato continental por el resto del semestre (y la temporada), el Legendario de Víctor Bernay está obligado a remontar la diferencia de puntos con Olimpia para pelear por el título. Con un duelo pendiente, ante 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero (correspondiente a la fecha 7), el Indio está octavo con 9 unidades, a 11 de la cima.

“Esto es fútbol. El equipo propone, se entrega al máximo, nos entregamos de una manera que no tiene explicación, y no se concretan los goles. Pero hay es donde más tranquilos tenemos que estar, apoyarnos entre todos porque esto es largo y quedan varios partidos. Lo que más queremos es ganar y que sea lo más rápido posible”, finalizó Tanda.