Guaraní: El Legendario se potencia con Manzur y Rodríguez

El mediocampista argentino Agustín Manzur se perdió el duelo de Guaraní contra Cerro Porteño por suspensión, ya que en la ronda anterior había sido expulsado por doble amonestación, frente a Nacional.

El volante ofensivo Derlis Rodríguez, por su parte, no pudo actuar ante el Ciclón por cláusula de contrato, ya que milita en el club aurinegro del capitalino barrio Pinozá, cedido por los azulgranas.

El Legendario viene cumpliendo una mala campaña en el torneo Apertura, en el que marcha en la décima posición (antepenúltima), con una campaña que comprende dos triunfos, tres igualdades y tres caídas, con un partido pendiente contra el 2 de Mayo.

Las vueltas de Manzur y Rodríguez potenciarán al Cacique, cuyo entrenador, Víctor Eduardo Ceferino Bernay, manifestó que su mayor preocupación pasa por la definición de las acciones ofensivas.

El Cacique quedó sin calendario internacional tras quedar fuera de la segunda fase clasificatoria de la Copa Libertadores contra el uruguayo Juventud Las Piedras.