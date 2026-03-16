Guaraní anunció al salida de Víctor Bernay

El ciclo de Víctor Bernay en Guaraní llegó al final: El club anunció la salida del entrenador argentino en el día después del empate sin goles con Sportivo Ameliano por la décima fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Claudio Vargas, el ex futbolista de Sportivo Luqueño y Olimpia, entre otros, asume como interino.

“El Club Guaraní agradece al Profesor Victor Bernay su compromiso, profesionalismo y dedicación durante su etapa en la institución. Le deseamos éxitos en sus próximos desafíos”, deseó el Legendario a Bernay, que este año había sufrido la prematura eliminación de la Copa Libertadores 2026 contra el humilde Juventud de Las Piedras.

El anuncio de la salida de Víctor Bernay

El Club Guaraní agradece al Profesor Victor Bernay su compromiso, profesionalismo y dedicación durante su etapa en la institución. Le deseamos éxitos en sus próximos desafíos. pic.twitter.com/wmbE6eMyTo — Club Guarani (@ClubGuarani) March 16, 2026

Víctor Bernay en Guaraní: 55% de efectividad

La etapa de Víctor Bernay comenzó en 2025 y registró un total de 40 partidos entre los certámenes de Liga (torneo Apertura y torneo Clausura), la Copa Paraguay, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. El ex técnico de Cerro Porteño y de Nacional ganó 19 encuentros, empató 9 y perdió 12, logrando 66 de 120 puntos posibles (55% de efectividad).