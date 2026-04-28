Parte médico oficial: Guaraní confirma la lesión de Derlis Rodríguez

La incertidumbre que rodeaba la salud de Derlis Rodríguez tras el duelo ante el Sportivo 2 de Mayo ha llegado a su fin. Luego de que el futbolista tuviera que abandonar el campo de juego entre muestras de dolor al inicio del segundo tiempo, los estudios médicos complementarios trajeron un diagnóstico definitivo que, si bien obliga a un parate, genera cierto alivio en Dos Bocas al no tratarse de una lesión ósea grave.

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El diagnóstico: Luxación sin fractura

El informe médico oficial de la institución comunicó que el futbolista padece una luxación acromio-clavicular tipo I en su hombro izquierdo. Afortunadamente para las pretensiones de Fabián Romagnoli, las imágenes analizaron que no existe fractura, lo que facilita un proceso de rehabilitación más dinámico.

Rodríguez ya ha comenzado su tratamiento de recuperación funcional. Se estima que el plazo para su regreso a la alta competencia será de 2 a 3 semanas, un tiempo que quedará sujeto a su evolución clínica diaria y a cómo responda su cuerpo a la progresión de las cargas de entrenamiento en los próximos días.

Mientras se aguarda por la evolución de Derlis, Guaraní sigue lidiando con la ausencia de su máximo referente de área. Se confirmó que Fernando Fabián Fernández continúa en proceso de recuperación tras sufrir una rotura fibrilar. El “Queso” no tiene minutos desde el partido contra Libertad, donde apenas pudo completar diez minutos de juego. Esta baja prolongada representa un golpe sensible para la estructura ofensiva, dejando al equipo sin su principal carta de gol en el cierre de este primer semestre.

A los inconvenientes físicos se suma un nuevo dolor de cabeza para el “Pipi” Romagnoli en el armado de la defensa. El zaguero Imanol Segovia no podrá ser tenido en cuenta para el próximo compromiso debido a una suspensión disciplinaria. El defensor alcanzó el límite de tarjetas amarillas en el último encuentro, lo que obliga al cuerpo técnico a retocar la zaga central en un momento de escaso margen de rotación.