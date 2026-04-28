Alarma en Guaraní: Derlis Rodríguez habría sufrido una grave fractura

El panorama médico en Dos Bocas se torna crítico tras la visita al 2 de Mayo. Lo que comenzó como un golpe fortuito en el encuentro del domingo escaló a una preocupación mayor: Derlis Rodríguez habría sufrido una fractura de clavícula, una lesión que amenaza con desmantelar los planes de Leandro Romagnoli para el resto del semestre.

Si bien el futbolista será sometido a estudios exhaustivos en las próximas horas para determinar la gravedad exacta del cuadro, las proyecciones iniciales no son alentadoras. Dentro del club se barajan diversos escenarios que van desde un optimista retorno tras la intertemporada hasta la posibilidad más pesimista, que situaría su regreso recién para el inicio del Torneo Clausura 2026. Cabe destacar que los derechos de Rodríguez pertenecen a Cerro Porteño.

La posible baja de Rodríguez no es el único dolor de cabeza para el cuerpo técnico. El departamento médico confirmó recientemente que Fernando Fabián Fernández sufrió una rotura fibrilar. Su último partido data de la decimoquinta ronda, en el triunfo ante Libertad, en el que retiró lesionado apenas a los 10 minutos. La pérdida del histórico goleador supone un impacto directo en la estructura ofensiva del equipo, obligando a reordenar el ataque en un tramo final del primer semestre de la temporada.

Para completar el complejo escenario, el “Pipi” Romagnoli tampoco podrá contar con el zaguero Imanol Segovia en el próximo compromiso. El defensor quedó descartado tras alcanzar el límite de tarjetas amarillas recibida también ante el “Gallo” norteño, una ausencia disciplinaria que reduce drásticamente el margen de rotación en la zaga central.