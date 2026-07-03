Guaraní, con nueva contratación internacional

El miércoles, Guaraní dio la bienvenida al centroatacante argentino Juan Manuel García, de 33 años, proveniente del fútbol griego.
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Al día siguiente, el Cacique anunció la incorporación del lateral izquierdo Jonathan Jesús Espínola (24), quien hizo su carrera profesional en Chile.
Este viernes, el club del capitalino barrio Pinozá presentó a Thiago Ezequiel Romero (20), atacante del Deportivo Riestra, que venía compitiendo en la Copa Proyección, que para nuestro país sería la Reserva.
Romero es de la provincia de Entre Ríos, se formó en Huracán, desde donde pasó a Riestra. Esta es su primera experiencia internacional, que le permitirá jugar en la máxima categoría de la bajo del Legendario, dirigido técnicamente por Leandro Atilio Romagnoli.
Además de los tres jugadores oficializados, Guaraní también concretó la llegada a préstamo de Cerro Porteño del arquero Antonino Martínez (23), a quien aún no le dieron la bienvenida, probablemente por ser una operación local.
El campeonato Clausura 2026 arrancará el viernes 24 de julio. En la primera fecha, el Cacique lidiará con Sportivo Luqueño, en condición de local.