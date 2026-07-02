Guaraní anuncia su segundo fichaje

Jonathan Jesús Espínola es la segunda incorporación de Guaraní para el tramo final de la temporada 2026, después del atacante argentino Juan Manuel García, de 33 años.
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El Cacique además acordó la llegada de Antonino Martínez Arévalos (23), a préstamo de Cerro Porteño.
Los datos que se tienen de Espínola son pocos. Es natural de Iturbe, distrito del departamento de Guairá y del fútbol del interior pasó a Chile, donde hizo su carrera profesional.
Jonathan jugó dos temporadas en Magallanes, a partir del 2021 y desde el 2023 defiende los colores del Deportes Concepción. Ostenta dos títulos del ascenso trasandino, más la conquista de la Copa Chile, con Magallanes.
Las referencias indican que el deportista puede desempeñarse tanto como segundo marcador central o como lateral izquierdo.