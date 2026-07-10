Guaraní
10 de julio de 2026 a la - 17:08

Guaraní presenta su tercera incorporación internacional

Maximiliano Añasco, nuevo futbolista de Guaraní.
Maximiliano Añasco, nuevo futbolista de Guaraní.Club Guaraní

Guaraní dio la bienvenida este viernes a su tercera incorporación internacional para el segundo tramo de la temporada futbolística.

Por ABC Color

Maximiliano Nahuel Añasco Dornells, extremo izquierdo de 25 años, llega a Guaraní proveniente del Cerro Largo de Uruguay.

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Con anterioridad, el Cacique incorporó a los argentinos Juan Manuel García y Thiago Ezequiel Romero. La nómina de altas aurinegras la completan los connacionales Antonino Martínez y Jonathan Jesús Espínola.

Maxi Añasco militó en Sud América, Danubio, Rampla Juniors y Cerro Largo. Esta es su primera experiencia internacional, vistiendo los colores de un club legendario, que necesita recobrar el protagonismo en nuestro fútbol.

La dotación legendaria entrena a diario bajo la conducción del argentino Leandro Atilio Romagnoli, quien lleva 10 partidos dirigidos, con un balance de cuatro victorias, tres empates y tres derrota.

En la primera fecha del campeonato Clausura, Guaraní enfrentará al Sportivo Luqueño. Este duelo se cumplirá el próximo domingo 26, en el estadio del Deportivo Capiatá, a las 18:30.