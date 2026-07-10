Guaraní presenta su tercera incorporación internacional

Maximiliano Nahuel Añasco Dornells, extremo izquierdo de 25 años, llega a Guaraní proveniente del Cerro Largo de Uruguay.

Lea más: Las tres primeras rondas del Clausura 2026 ya están calendarizadas

Con anterioridad, el Cacique incorporó a los argentinos Juan Manuel García y Thiago Ezequiel Romero. La nómina de altas aurinegras la completan los connacionales Antonino Martínez y Jonathan Jesús Espínola.

Maxi Añasco militó en Sud América, Danubio, Rampla Juniors y Cerro Largo. Esta es su primera experiencia internacional, vistiendo los colores de un club legendario, que necesita recobrar el protagonismo en nuestro fútbol.

La dotación legendaria entrena a diario bajo la conducción del argentino Leandro Atilio Romagnoli, quien lleva 10 partidos dirigidos, con un balance de cuatro victorias, tres empates y tres derrota.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la primera fecha del campeonato Clausura, Guaraní enfrentará al Sportivo Luqueño. Este duelo se cumplirá el próximo domingo 26, en el estadio del Deportivo Capiatá, a las 18:30.