Guaraní presenta su tercera incorporación internacional

Maximiliano Nahuel Añasco Dornells, extremo izquierdo de 25 años, llega a Guaraní proveniente del Cerro Largo de Uruguay.
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Con anterioridad, el Cacique incorporó a los argentinos Juan Manuel García y Thiago Ezequiel Romero. La nómina de altas aurinegras la completan los connacionales Antonino Martínez y Jonathan Jesús Espínola.
Maxi Añasco militó en Sud América, Danubio, Rampla Juniors y Cerro Largo. Esta es su primera experiencia internacional, vistiendo los colores de un club legendario, que necesita recobrar el protagonismo en nuestro fútbol.
La dotación legendaria entrena a diario bajo la conducción del argentino Leandro Atilio Romagnoli, quien lleva 10 partidos dirigidos, con un balance de cuatro victorias, tres empates y tres derrota.
En la primera fecha del campeonato Clausura, Guaraní enfrentará al Sportivo Luqueño. Este duelo se cumplirá el próximo domingo 26, en el estadio del Deportivo Capiatá, a las 18:30.