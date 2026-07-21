Crisis dirigencial en Guaraní con renuncia del vicepresidente

Santiago Sosa Fracchia renunció a la vicepresidencia primera de Guaraní, que deberá replantear su comisión debido a que no sería el único que de un paso al costado.

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Tras una comunicación verbal de su decisión al presidente, Emilio Daher Acuña, el joven directivo deberá formalizar mediante una nota su postura, para que su salida quede oficializada y otra persona sea designada en su reemplazo.

Datos periodísticos refieren que Sosa expresó su desacuerdo con el manejo actual Daher y la poca participación que le dan para la toma de decisiones.

A la salida de Santi Sosa se sumaría la de Gerardo García, vicepresidente segundo, quien tampoco estaría conforme con las determinaciones adoptadas por don Emilio, conjuntamente con el gerente Farid Zahzú.

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En los últimos mercados de pase, los miembros de la comisión dejaron de ser consultado para la contratación tanto del técnico como de los jugadores, generando el malestar de quienes hoy deciden dar un paso al costado por el bien de la institución.

La nominación del nuevo entrenador, Ariel Galeano, también habría sido un motivo de disconformidad en la Toldería, ya que si bien el joven profesional de 29 años alcanzó logros en Libertad (cuatro trofeos, dos de Liga), en las otras entidades a las que prestó servicios no tuvo éxito.