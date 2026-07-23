Guaraní y el probable equipo para el estreno

El estadio del Deportivo Capiatá albergará el domingo el partido entre Guaraní y Sportivo Luqueño, por la primera fecha del campeonato Clausura 2026, fijado para las 18:30.

Lea más: Hoja de ruta del campeonato Clausura 2026

Ariel Sebastián Galeano, presentado el pasado jueves 16 como nuevo conductor del Cacique, tras la sorpresiva salida del entrenador argentino Leandro Atilio Romagnoli, por diferencias con la directiva, prepara el equipo en busca del estreno triunfal.

La base legendaria está compuesta por: Gaspar Servio; René Rodríguez, Alcides Barbotte, Imanol Segovia y Jonathan Espínola; Matías López, Luis Martínez Soto, Patricio Tanda y Diego Fernández; Maximiliano Añasco y Fernando Fernández.

Los aurinegros cumplieron una discreta campaña en el torneo Apertura, que lo cerraron en el séptimo lugar, con un registro de 7 victorias, 8 empates y 7 derrotas.