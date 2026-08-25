Guaraní asegura una incorporación extranjera

A días del cierre del libro de pases, Guaraní incorpora al argentino Cristian Leandro Allende, de 30 años, proveniente del Colón de Santa Fe.

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El atleta llega a la Toldería aurinegra para cubrir el puesto de marcador de punta por izquierda, aunque eventualmente también podría alistarse como marcador central.

Esta será la primera experiencia internacional del zaguero, que militó en clubes modestos como Defensores de Pronunciamiento, Chaco For Ever, Quilmes y Colón de Santa Fe, finalista de la Copa Sudamericana 2019 definida en Paraguay, con la consagración del Independiente del Valle, y que en la actualidad compite en la Primera Nacional, la segunda división del fútbol.