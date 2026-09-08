Chiqui Arce: “Si fuera por mí, yo quisiera jugar siempre en el Defensores”

El técnico aurinegro destacó la necesidad de sumar puntos y resaltó que el triunfo ante Recoleta llegó acompañado de un buen rendimiento. “Estamos necesitando mucho puntuar y lo conseguimos ayer y en buena forma también”, manifestó.

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Arce explicó que los cambios introducidos desde su llegada no fueron numerosos, sino que estuvieron relacionados principalmente con algunas preferencias sobre determinados futbolistas y pequeños ajustes en el funcionamiento.

“Encontramos cosas muy parecidas y un ambiente muy bueno de nuestra llegada. Yo creo que eso está ayudando bastante a que fluya así como se está viendo”, señaló, al referirse también al trabajo realizado por los cuerpos técnicos anteriores.

Una propuesta protagonista

El entrenador pretende que Guaraní tenga una identidad marcada con y sin la pelota. Si bien reconoció que existen situaciones en las que el equipo deberá replegarse, su intención principal es recuperar rápidamente la posesión en campo contrario.

“Siempre queriendo ganar y también agregarle buen juego, seguramente vamos a buscar siempre intentar jugar con la pelota y sin la pelota, volver a recuperarla siempre en campo rival, si es posible. Si no, nos replegaremos y contraatacaremos”, explicó.

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Arce también señaló que debe administrar las cargas físicas, especialmente con algunos futbolistas que llegaron recientemente como refuerzos o que arrastran molestias. Sin embargo, aseguró que el resto del plantel se encuentra “en gran forma”.

Las bandas y los laterales

Sobre la utilización de Matías López por la derecha, Arce explicó que Guaraní tiene cierta deficiencia en ese sector y que busca alternativas para conseguir superioridad junto al lateral.

En ese sentido, mencionó a jugadores como Jesús, además de futbolistas rápidos como Zepede, Maldonado, Ubiahara y Diego, aunque considera que Carlos Arrúa puede cumplir una función diferente.

Precisamente, el técnico destacó el rendimiento de Carlos Arrúa, quien volvió a tener minutos ante Recoleta.

“Lo habíamos visto en Recoleta, jugando también ahí. Nosotros mismos lo habíamos pedido antes de nuestro despido y llegó él con Víctor y jugó mucho de interno por la forma que Víctor planta sus equipos, pero puede jugar ahí tranquilamente”, indicó.

También elogió a sus laterales, Arand y Méndez, a quienes considera jugadores de oficio y con capacidad para atacar los espacios.

“Me gustan los de oficio y especialmente los de doble, los que sepan atacar espacio y los dos lo hacen muy bien”, manifestó.

Fer Fer, recuperado

Una de las buenas noticias para Guaraní es la recuperación de Fernando Fernández, quien ya estuvo entre los suplentes frente a Recoleta.

Arce explicó que decidió no utilizarlo porque consideró que el partido requería otro tipo de características, pero reconoció que existe el deseo de contar nuevamente con él.

“Ya está recuperado, ayer estuvo en el banco. (...) Hay que tener cuidado para que no se vuelva a lesionar porque es alguien fundamental para el equipo”, expresó.

Pensando en Cerro

Guaraní tiene por delante un partido de gran expectativa ante Cerro Porteño, y Arce señaló que el equipo mantendría una estructura similar a la utilizada en sus primeros encuentros, siempre que los futbolistas lleguen en buenas condiciones.

El entrenador explicó que realizará algunos ajustes dependiendo de la propuesta del rival, especialmente si el conjunto azulgrana vuelve a utilizar una línea de cinco defensores.

“No creo que toquemos mucho porque nos importa bastante en este tiempo darle secuencia y también aprovechar el buen momento de estos últimos dos partidos”, afirmó.

Arce también habló sobre la posibilidad de que el partido se dispute en el Defensores del Chaco, una alternativa que es analizada a nivel dirigencial.

Desde el punto de vista futbolístico, el técnico fue claro: “Si fuera por mí, yo quisiera jugar siempre en el Defensores”.

Consideró que el escenario podría favorecer el desarrollo del encuentro y estar acorde con la importancia del partido, aunque reconoció que la decisión también involucra cuestiones de seguridad, comodidad para los aficionados y otros aspectos dirigenciales.

“Tenemos que ir con calma”

Consultado sobre las posibilidades de Guaraní de pelear por el primer puesto, Arce pidió cautela y apuntó a un crecimiento progresivo.

“Tenemos que ir con calma. Estamos todavía lejos. (...) Queremos nosotros para esa época estar ahí en condiciones de pelear por el primer lugar”, señaló.

El entrenador aurinegro considera que el duelo ante Cerro puede ser un buen partido porque ambos equipos tendrán la intención de proponer, aunque con estilos diferentes.

“Tenemos formas diferentes, pero formas muy buenas al fin, que las manejan muy bien ellos y las manejamos también nosotros, sabiendo nuestras carencias pero valorizando, dándole mucho valor a lo bueno que tenemos”, expresó.

Guaraní atraviesa así una etapa de crecimiento bajo la conducción de Arce, quien apuesta por darle continuidad a una idea y aprovechar el buen momento que comenzó a mostrar el equipo con sus dos últimos partidos.