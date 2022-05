David Benítez, exjefe de prensa, demandó a Guaraní de Trinidad

David Benítez demandó al Guaraní de Trinidad, donde trabajó desde noviembre de 2019 hasta marzo de 2022, por salarios devengados. El club “dejó de lado” al exjefe de prensa, según el denunciante. “Nunca me pagaron, me dejaron de lado”, comentó a ABC. “La demanda es cien por ciento al club, no a un directivo”, aclaró.

“Estuve desde noviembre del 2019 hasta el mes de marzo 2022, ni siquiera fue un despido, me dejaron de lado (…) Siempre le cumplí a rajatabla todo lo que pedían, hasta peleaba por los colegas para recibirlos. No querían comprar hidratación para los colegas, yo siempre compraba de mi bolsillo. Ni con el plantel me dejaban viajar, yo me costeaba mis gastos”, continuó Benítez.

Benítez reclama más de cuarenta millones (40.000.000) de guaraníes. “La liquidación que hizo mi abogada alcanza la suma de G. 43.013.384″, explicó. “El total le reclamo obviamente (...) Lo mal que me hicieron pasar el año pasado”, añadió sobre el club, que milita en la División Intermedia (está octavo con 13 puntos), la segunda categoría del fútbol paraguayo.