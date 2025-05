Deportivo Capiatá, de nuevo en lo más alto

En un espectáculo vibrante, Deportivo Capiatá derrotó por 3-2 a Guaraní de Fram en el estadio del Martín Ledesma para retomar la punta de la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro balompié, con el desarrollo de la octava fecha.

El Escobero llegó a alcanzar una ventaja de dos goles, hasta que se produjo la reacción de Guaraní de Fram, que llegó a empatar. En el último minuto del tiempo reglamentario, se produjo nuevamente el desequilibrio auriazul.

A continuación les ofrecemos los detalles del cotejo, facilitados por la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Estadio: Enrique Soler. Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza. Asistentes: Juan Mendoza y Denis López. Cuarto árbitro: Juan Jara.

Capiatá: Mario Ramírez; Antonio Penayo (89’ Matías Alfonso), Jorge Paredes, Carlos Montiel y Fulgencio Oviedo (74’ Fabricio García); Alexis Giménez (74’ Gilberto Gauto), Alexis Verdún, Justo Figueredo (81’ Juan Garay) y Gustavo de Lira; José Núñez y Orlando Bogado (81’ Carlos Delgado). D.T.: Julio Irrazábal.

Guaraní de Fram: Diego Morel; Diego Aguada, José Báez, Derlis Benítez (81’ Rodrigo Ramírez) y Marcelo Garcete (69’ Iván Morel); Antonio Bareiro, Enrique Araújo, Alberto Mongelos (53’ José Vera) y Fernando Viveros (81’ Héctor Blanco); Henry Ojeda y Erwin Quiñónez (53’ Leonardo Galeano). D.T.: Mauricio Jara.

Goles: 11’ Orlando Bogado, 42’ Derlis Benítez, en contra y 90’ Carlos Delgado (C); 77’ Antonio Bareiro y 86’ Henry Ojeda, de penal (GF). Amonestados: 33’ José Núñez y 82’ Orlando Bogado (C); 45’ José Báez y 74’ Iván Morel (GF). Expulsado: 71’ José Núñez (C), por doble amonestación.