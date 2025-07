Sportivo San Lorenzo gana en casa a Independiente y trepa en la tabla

En el encuentro que cerró la anoche de este lunes la 19ª fecha del torneo de la División Intermedia, Sportivo San Lorenzo se impuso 3-1 a Independiente CG y celebró en su campo de juego.

Sergio Daniel Dietze a solo tres minutos de iniciarse tocó la alerta del Santo con el gol de ventaja, pero el dueño de casa cambió la historia con goles de Maximiliano García, Axel Galeano y Cristhian Medina.

Lea más: Fantástica remontada de Sol de América

Estadio: Gunther Vogel. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Jorge Gómez y César Silva. Cuarto árbitro: Nelson Palma.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sportivo San Lorenzo: Federico Cristóforo; Orlando Gallardo (58’ Hugo González), Joel Giménez, Teodoro Paredes y Maximiliano García (82’ Matías Agüero); José Barrios, Miguel Samudio, Aldo Quiñónez y Axel Galeano (86’ Caio da Cruz); Isaías Fretes (58’ José Duarte) y Antonio Oviedo (82’ Cristhian Medina). D.T.: Sergio Orteman. Independiente CG: Rodrigo Frutos; Claudio Figueredo, Ismael Benegas, Luis Cabral (86’ Maximiliano Rolón) y Rafael Román; Lucas Zalazar (86’ Tobías Villalba), Aldo Vera, Juan Gauto (75’ Sebastián Chaparro) y Víctor Rivarola (45’ Rubén Pérez); Sergio Daniel Dietze y Aldo Torres (64’ Hernán Rojas). D.T.: Arturo Villasanti.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Goles: 41’ Maximiliano García, 69’ Axel Galeano y 84’ Cristhian Medina (SSL); 3’ Sergio Daniel Dietze (ICG). Amonestados: 32’ Aldo Quiñónez y 62’ Hugo González (SSL); 32’ Víctor Rivarola, 40’ Luis Cabral y 93’ Ismael Benegas (I).

* Los datos son proveídos por el departamento de prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Partidos de la fecha veinte

La cartelera de la 20ª ronda establece estos juegos: River Plate vs. San Lorenzo; Guaraní de Fram vs. Rubio Ñu; Deportivo Capiatá vs. Pastoreo; 12 de Julio VH vs. Deportivo Santaní; Encarnación vs. Tacuary; Fernando de la Mora vs. Resistencia; Sol de América vs. Guaireña y Independiente vs. Sportivo Carapeguá.