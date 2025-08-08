Liderazgo en juego en el barrio Santísima Trinidad

Rubio Ñu comparte el primer lugar con el 12 de Junio de Villa Hayes. El equipo de Héctor Marecos recibirá en su recinto al Deportivo Capiatá, que se encuentra a solo un punto de distancia y buscará un triunfo que le permita escalar a la cima como solitario líder a la espera de lo que pueda hacer el domingo el “león chaqueño”, en su visita al necesitado Pastoreo FC, ubicado en la zona roja de la tabla de promedios.

El cuadro ñuense llega tras una racha de once partidos invicto, que fue cortada con una derrota de 2-1 ante Guaraní de Fram, en Encarnación. Por su parte, el “Escobero”, con Édgar “Araña” Denis al mando, se reencontró con el triunfo luego de tres empates consecutivos, con su victoria por 3-0 sobre Pastoreo FC, en terreno de Martín Ledesma de Capiatá,

* Hoy, a las 15:00. Deportivo Santaní vs. Encarnación FC, en el estadio Unión Agrícola. Árbitro: Juan López. Asistentes: Jorge Gómez y Félix Cantero. Cuarto árbitro: Samuel Morales.

* Hoy, a las 18:30. Rubio Ñu vs. Deportivo Capiatá, en el estadio La Arboleda. Árbitro: Álvaro Gómez. Asistentes: Aníbal Esteche y César Silva. Cuarto árbitro: Juan Jara.

* Mañana, a las 10:00. Guaireña FC vs. Independiente CG, en el estadio Parque del Guairá. Árbitro: José Armoa. Asistentes: Víctor Dávalos y Paola Fleitas. Cuarto árbitro: Blas Medina.

* Mañana, a las 10:00. River Plate vs. Guaraní de Fram, en el estadio Jardines del Kelito. Árbitro: Víctor Robles. Asistentes: Félix Arzamendia y Carlos Sánchez. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

* Domingo, a las 10:00. Tacuary FBC vs. Fernando de la Mora, en el estadio Enrique Soler. Árbitro: Marcos Galeano. Asistentes: Francisco Ramos y Jeremías Cohene. Cuarto árbitro: Ángel Fleytas.

* Domingo, a las 10:00. Pastoreo FC vs. 12 de Junio VH, en el estadio Sol de América de Pastoreo. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Cristóbal Alderete y Marcelo Silva. Cuarto árbitro: Pedro Baranda.

* Lunes, a las 16:00. Resistencia SC vs. Sol de América, en el estadio Tomás Beggan Correa. Árbitro: Óscar Barrios. Asistentes: Armindo Rojas y Carlos Valdovinos. Cuarto árbitro: José Franco.

* Lunes, a las 18:30. Sportivo San Lorenzo vs. Sportivo Carapeguá, en el estadio Gunther Vögel. Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: Jesús Alcaraz y Tania Martínez. Cuarto árbitro: Óscar Velázquez.