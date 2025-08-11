Fernando de la Mora respira en la Intermedia

La anotación del potente atacante Walter Pacheco, natural de Nueva Alborada (Itapúa), le dio la victoria a Fernando de la Mora contra Tacuary por 1-0, en duelo celebrado en Capiatá.

El Prócer del barrio Vista Alegre pudo haber alcanzado una ventaja mayor contra un Buque que no tuvo una buena jornada y que ya queda lejos de la pelea por los puestos de vanguardia, después de haber sido puntero en los tramos iniciales del torneo de la segunda categoría de nuestro fútbol.

Estadio: Enrique Soler. Árbitro: Marcos Galeano. Asistentes: Francisco Ramos y Jeremías Cohene. Cuarto árbitro: Ángel Fleytas.

Tacuary: Bernardo Medina; Diego Aguada (68’ Alexis Aguilera), Junior Franco, Jonatan Blanco y Lucio de Pascale (46’ Yael Ramallo); Fernando Cabrera (68’ Marcelo Estigarribia), Jesús Servín, Santiago Mederos y Bruno López (17’ Juan Aníbal Roa); Arnaldo Zárate y Martín Núñez (63’ Derlis Martínez). D.T.: Rubén Maldonado.

Fernando de la Mora: Pablo Gavilán; Aquiles Palacio (87’ Enrique Céspedes), Alejandro Rejala, Denis Acosta y Ricardo Cardozo; Arístides López, Elías Bóveda, Gustavo Medina y Luciano Taboada (46’ Alan Valenzuela) (81’ Ángel Colmán); Jorge Quintana y Walter Pacheco (75’ Víctor Berrío). D.T.: Miguel Cristaldo.

Gol: 8’ Walter Pacheco (FM). Amonestados: 18’ Aquiles Palacio, 45’ Ricardo Cardozo y 63’ Arístides López (FM); 29’ Lucio de Pascale, 47’ y 58’ Jesús Servín y 93’ Junior Franco (T). Expulsado: 58’ Jesús Servín (T).