El León chaqueño continúa atado

Pastoreo FC y 12 de Junio de Villa Hayes animaron en el quinto departamento un espectáculo que no tuvo un buen arbitraje y que finalizó 1-1, por el capítulo 21 de la División Intermedia.

Las decisiones referiles desacertadas, algunas corregidas mediante los líneas y otras no, irritaron a los protagonistas.

El duelo perdió la lucidez inicial precisamente por falta de la conducción adecuada de Aldo Quiñónez, que no estuvo a la altura de un encuentro tan importante en el que un club pelea por el evitar el descenso y otro por escalar a la máxima categoría de nuestro fútbol.

El León chaqueño sigue atado en la competencia, en la que llegó a lograr un ventaja importante. Por lo general, las instituciones recurren al error al retocar su planteles para la segunda rueda, después de cumplir una buena campaña en la primera. Lo ideal es mantener una estructura que te brinda resultados positivos, porque en el intento de “reforzar”, se terminan debilitando.

Estadio: Sol de América de Pastoreo. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Cristóbal Alderete y Marcelo Silva. Cuarto árbitro: Pedro Baranda.

Pastoreo: Alex Báez; Víctor Martínez, Elián Vogado, Ronald Borja (32’ Alexander Bundgaard) y Richard Araújo; Kevin Lezcano, Darío Ferreira (60’ Adrián Mereles), Juan José Heinze y Pablo Candia; Milciades Adorno (60’ Osmar Leguizamón) y Ricardo Solís (83’ Nildo Viera). D.T.: Francisco Argüello.

12 de Junio: Hilario Navarro; Rodi Ferreira, Pablo Aguilar, Aníbal Gómez Sánchez y Álvaro Martínez; Cristhian Riveros, Matías López (46’ Herminio Vera), Gastón Pinedo y Ariel Recalde (62’ Julio Mongelós); Daniel Fernández (84’ Braian Brítez) y Alfredo Martínez (62’ Santiago Salcedo). D.T.: Juan Manuel Salgueiro.

Goles: 5’ Darío Ferreira (P) y 10’ Ariel Recalde, de penal (12). Amonestados: 17’ Rodi Ferreira, 43’ Matías López, 67’ Aníbal Gómez Sánchez, 86’ Gastón Pinedo y 87’ Pablo Aguilar (12); 17’ Pablo Candia, 22’ Francisco Argüello -DT-, 28’ Darío Ferreira, 75’ Juan Heinze y 75’ Richard Araújo (P).